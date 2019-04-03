Беглов поручил заменить пандусы в доме на улице Димитрова

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил администрации Фрунзенского района решить проблему с пандусами для инвалидов-колясочников в доме, расположенном на улице Димитрова. Распоряжение было сделано после обращения местной жительницы.

Сегодня Александр Беглов провел личный прием горожан на Васильевском острове в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. В ходе беседы одна из женщин рассказала исполняющему обязанности главы Петербурга, что пандус в доме №39 по улице Димитрова требует замены.

«Крыльцо большое, десять ступенек. Установленные аппарели не очень удобные», — сообщила петербурженка.

Александр Беглов поручил решить проблему до начала лета этого года, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее исполняющий обязанности губернатора пообещал проконтролировать замену лифтового оборудования на Конной улице. О проблеме ему так же сообщили в ходе личного приема петербуржцев.