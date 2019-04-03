Беглов пообщался с родственниками жертв теракта в петербургском метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил стихийный мемориал возле станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память погибших при взрыве в подземке Северной столицы два года назад. Также Беглов пообщался с родственниками жертв трагедии и с пострадавшими в теракте.

Родные погибших рассказали исполняющему обязанности главы Петербурга, что хотят установить внутри станции метро мемориальную табличку с именами тех, чьи жизни унес теракт. Размещение памятной доски находится в процессе согласования с КГИОП. Также родственники жертв теракта выразили Александру Беглову благодарность за работу, сообщают «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора возложил цветы к мемориалу. Напомним, 3 апреля 2017 года взрывное устройство сработало в поезде метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Среди 16 погибших есть предполагаемый террорист-смертник. Ранее были опубликованы свидетельства двух пострадавших, которые раскрыли подробности трагедии в суде.