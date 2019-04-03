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Беглов почтил память погибших при теракте в метро Петербурга

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Беглов почтил память погибших при теракте в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал к вестибюлю станции «Технологический институт», чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу, посвященному памяти жертв теракта в петербургском метро. Ровно два года назад взрыв, прогремевший в подземке Северной столицы, унес жизни 16 человек.

В день второй годовщины теракта петербуржцы приносят к мемориалу свечи и гвоздики. Александр Беглов возложил букет алых роз возле стен вестибюля станции «Технологический институт», сообщают «Невские Новости». Таким образом временно исполняющий обязанности главы Петербурга почтил память погибших.

Напомним, 3 апреля 2017 года взрывное устройство сработало в поезде метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Среди 16 погибших в результате трагедии есть предполагаемый террорист-смертник. Вчера в Петербурге начался суд по делу о данном теракте.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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