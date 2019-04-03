Беглов пообщался с родителями пациентов детского офтальмологического отделения

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Детскую городскую больницу №1, которая недавно была отремонтирована. В рамках визита Беглов осмотрел офтальмологическое отделение и пообщался с родителями маленьких пациентов.

Отделение оснащено современной медицинской техникой, которую успешно осваивают врачи. В лечении применяются немецкие технологии. Сотрудники учреждения рассказали Александру Беглову, что стараются свести к минимуму количество заболевших ретинопатией, так как именно она часто приводит к инвалидности по зрению.

В ходе визита временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга отметил, что больница больше напоминает детский сад. Александр Беглов подчеркнул, что все детские медицинские учреждения города должны стремиться к такой атмосфере. Родители маленьких пациентов больницы рассказали Александру Беглову, что очень довольны тем, как изменилось учреждение после ремонта, сообщают «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора назвал здоровье детей приоритетом для властей Петербурга. Александр Беглов подчеркнул важность увеличения зарплат медицинских работников для улучшения качества услуг в этой сфере.