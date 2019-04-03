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Беглов проконтролирует замену лифтов в доме на Конной улице

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Беглов проконтролирует замену лифтов в доме на Конной улице

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал жительнице Центрального района проконтролировать замену устаревшего лифтового оборудования в доме на Конной улице. Работы будут выполнены до конца этого года.

Александр Беглов встретился с петербуржцами в Василеостровском районе в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Исполняющий обязанности главы Северной столицы принял семь горожан, выслушав их жалобы. Одна из жительниц Петербурга рассказала, что в ее доме на Конной улице не работают устаревшие лифты. Александр Беглов дал обещание решить этот вопрос, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности губернатора встретился с обманутыми дольщиками ГК «Город». Беглов пообещал, что их проблема будет решена в 2020 году.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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