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Беглов обсудил с петербуржцами благоустройство новых парков

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Беглов обсудил с петербуржцами благоустройство новых парков

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с горожанами благоустройство двух новых парков. Также Беглов обратил внимание на необходимость модернизации уличного освещения Северной столицы.

Уже этой осенью во Фрунзенском районе Петербурга появится Парк Героев-Пожарных. Новая зеленая зона расположится на Софийской улице. Также запланировано создание экопарка в Приморском районе. Объект на Камышовой улице пока находится в стадии строительства. Завершить работы планируется в 2021 году.

Кроме того, комитет по благоустройству Петербурга собирается преобразить 42 уже существующих городских парка и сквера. Так в сквере на улице Типанова посадят более 200 кленов, установят новые скамейки и урны, устроят дорожки и газоны. Также Александр Беглов подчеркнул необходимость создания освещения в новых районах города, поскольку этот вопрос связан с безопасностью петербуржцев, сообщают «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Петербурга провел личный прием горожан. Александр Беглов встретился с жителями Северной столицы в приемной президента России в Северо-Западном федеральном округе, расположенной на Васильевском острове.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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