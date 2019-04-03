Пострадавшие при теракте в метро раскрыли в суде подробности трагедии

Санкт-Петербург, 3 апреля. Суд начал допрос пострадавших в результате теракта, совершенного в петербургском метро ровно два года назад. Свидетельства потерпевших зафиксировал корреспондент Федерального агентства новостей.

Первый пострадавший рассказал, что 3 апреля 2017 года около 14.00 сел в середину поезда на станции метро «Сенная площадь». Мужчина планировал совершить пересадку на станции «Технологический институт». В момент взрыва потерпевший находился в середине вагона. Свидетель сообщил, что вокруг было много людей.

«Поезд уехал в тоннель, потом резко тормознул, хлопок, свет потух, стекла полетели, и меня снесли. Ударился о скамейку. Потом поезд остановился, людей с себя снял, вылез в окно, помог бабушке и мужчине, и ушел. Дышать нечем было», — рассказал пострадавший.

Мужчина вызвал скорую помощь той же ночью, так как почувствовал себя плохо. Медики установили, что здоровью потерпевшего был причинен вред средней степени тяжести.

Второй пострадавший спустился в метро Петербурга в первой половине дня 3 апреля 2017 года. Мужчина встретился со знакомой и сел в третий вагон поезда.

«Заехал в тоннель, вспышка, темнота, неведомая сила всех свалила. Очнулся, когда поезд прибыл на станцию. На мне 3 тела», — рассказал потерпевший.

Мужчина сообщил, что двери вагона были раздуты. Он разжал их, чтобы выйти, поднялся наверх и обратился к врачам скорой помощи. Медики диагностировали пострадавшему четыре осколочных ранения, хотя сам мужчина их не чувствовал. Здоровью потерпевшего был причинен вред средней степени тяжести.

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Вчера в Северной столице начался суд по делу о данном теракте.