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В Троице-Измайловском соборе совершили панихиду по погибшим в теракте в метро

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В Троице-Измайловском соборе совершили панихиду по погибшим в теракте в метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Служители Троице-Измайловского собора совершили панихиду по погибшим в теракте, который произошел в петербургском метро 3 апреля 2017 года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Церковная служба приурочена ко второй годовщине со дня трагедии.

Службу провел иерей Сергей Кубышкин. По его словам, все жертвы теракта были названы поименно, независимо от вероисповедания. Помолиться об упокоении невинно погибших пришли не только их родственники и близкие, но и все неравнодушные горожане.

В Троице-Измайловском соборе совершили панихиду по погибшим в теракте в метро

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года днем в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате трагедии погибли 15 человек, еще 112 вошли в список пострадавших. Вчера в Петербурге начался суд над обвиняемыми в этом теракте.

Автор: Денис Машкин
Источник: Федеральное агентство новостей
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