Беглов назвал здоровье детей приоритетом для властей Петербурга

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал с визитом в Детскую городскую больницу №1 Кировского района. В ходе беседы с работниками учреждения Беглов подчеркнул важность повышения зарплат сотрудников медицинской сферы и сообщил, что власти Северной столицы не успокоятся, пока не отремонтируют все детские поликлиники.

Исполняющий обязанности главы Петербурга осмотрел первое в городе отделение катамнестического наблюдения за новорожденными. Здесь осуществляется уход за детьми с критически низкой массой тела. Также в отделении, в котором недавно завершился ремонт, получат помощь малыши, перенесшие операцию сразу после рождения, и дети больных матерей. Здесь в две смены будет работать дневной стационар, оказывающий необходимые медицинские услуги детям раннего возраста, рожденным раньше срока, с проблемами физического и психомоторного развития, функциональной незрелости органов, расстройства питания и снижения иммунитета.

В новом отделении малыши смогут пройти функциональную диагностику и электронейрофизиологические исследования. Также здесь есть кабинеты для проведения хирургических, ортопедических и офтальмологических манипуляций. Маленьким пациентам доступны ЛФК, физиотерапия, галакамера, сенсорная комната, массаж и водный комплекс из бассейна и индивидуальных ванн.

В ходе осмотра Александр Беглов отметил, что вопрос внедрения современных перинатальных технологий является приоритетным для Петербурга.

«Наш долг — бороться за жизнь каждого ребенка», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

Также в ходе общения с персоналом больницы Александр Беглов отметил важность повышения заработной платы медицинских работников. Это является необходимым условием повышения качества услуг в данной сфере. Следующим этапом на пути выполнения программы восстановительного лечения, направленного на улучшение здоровья детей раннего возраста, станет открытие Центра медицинской реабилитации Кировского района, запланированное ко Всемирному Дню защиты детей. Здесь будут оказывать помощь детям с нарушениями функций центральной нервной системы и с соматической патологией в перинатальном периоде или рожденным раньше срока. Планируется, что учреждение будет принимать 2 тысячи пациентов в год в возрасте от трех месяцев до пяти лет, сообщают «Невские Новости».