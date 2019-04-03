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Беглов озвучил сроки решения проблем обманутых дольщиков

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Беглов озвучил сроки решения проблем обманутых дольщиков

Санкт-Петербург, 3 апреля. Проблема с дольщиками в Санкт-Петербурге должна быть решена в 2020 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с обманутыми дольщиками, которая прошла 3 апреля.

Как пишут «Невские новости», Беглов в среду посетил строительную площадку проблемного ГК «Город» и встретился с обманутыми дольщиками, которые рассказали о накопившихся проблемах.

Врио губернатора сообщил, что в настоящее время власти города активно работают над решением их проблем, учитывая, в том числе ситуацию с банкротством застройщиков. 

«В 2020 году мы должны вообще снять полностью проблему с дольщиками», — сказал Беглов, заметив, что власти города планируют решить все проблемы с ЖК «Охта Модерн» до конца 2019 года.

Ранее Беглов в ходе большого интервью городскому телеканалу «78» сообщил, что к 2019 году 85% дольщиков в Санкт-Петербурге получат свое жилье.

Автор: Сергей Петров
Источник: Невские новости
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