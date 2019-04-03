В Петербурге началось новое заседание по делу о теракте в метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Новое заседание по делу о теракте в метро началось в Петербурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. На скамье подсудимых находятся организаторы взрыва, который произошел ровно два года назад на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Потерпевшие, которые присутствовали на вчерашнем заседании, сегодня не пришли в здание суда. Они написали заявления с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие. Одна из пострадавших предъявила обвиняемым иск на миллион рублей, поскольку в результате теракта женщина испытала сильнейший стресс. Находящиеся на скамье подсудимых братья Азимовы выступили против данного требования, так как не признают себя виновными. Адвокаты обвиняемых также не поддержали иск от потерпевшей, поскольку их позиции не могут расходиться с позицией подзащитных. Однако суд все же признал пострадавшую гражданским истцом и приложил требование к делу.

В ходе заседания обвиняемые Хакимов, Эрматов, Мирзалимов и Каримова попросили дать им разрешение на телефонные переговоры с родственниками. Прокурор возражал против данного требования, но суд направил специальное разрешение в изолятор, позволяющее подсудимым совершать звонки.

Также в ходе сегодняшнего заседания будут рассмотрены исследования доказательств. На следующей неделе пройдет два слушания по делу о теракте: 8 и 11 апреля. Оба заседания начнутся в 11.00. Дальнейшие слушания запланированы на 15, 17 и 18 апреля. Суд попросил адвокатов ознакомиться с делом к следующей неделе.

Напомним, заседание по делу о теракте в метро началось вчера в Ленинградском окружном военном суде. Дело рассматривает Московский окружной военный суд на выездном заседании.