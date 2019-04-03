Беглов ведет личный прием петербуржцев на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ведет личный прием жителей Северной столицы на Васильевском острове. Встречаться с посетителями он начал утром 3 апреля.

Александр Беглов ожидает горожан в приемной президента России в Северо-Западном федеральном округе, расположенной на Васильевском острове. Встречи с петербуржцами проводятся по указанию президента РФ Владимира Путина, сообщают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов назвал важным диалог петербургских властей и горожан. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что стратегия развития Северной столицы должна обсуждаться с местными жителями.