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Петербургский художник Николай Сажин умер с кистью в руках

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Петербургский художник Николай Сажин умер с кистью в руках

Санкт-Петербург, 3 апреля. Петербургский художник Николай Сажин скончался в возрасте 70 лет. Как рассказал куратор музея «Эрарта» Владимир Назанский, художник умер с кистью в руках.

Тело Сажина было обнаружено в его мастерской. 

«Ушел с кистью в руках в своей мастерской, в инвалидной коляске (после ампутации ноги в конце прошлого года), работая над новым холстом», — написал Назанский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с именем Николая Сажина связана целая эпоха обновления петербургского искусства, которая пришлась на период 80-х годов прошлого столетия. Работы художника были выставлены во многих музеях, среди которых: Русский музей, «Эрарта», музей Зиммерли в Нью-Джерси, Государственный художественный музей Эстонии, Музей интернационального искусства в Пекине.

Как передают «Невские Новости», через неделю Николаю Сажину исполнился бы 71 год. Причина смерти пока неизвестна.

Автор: Регина Пак
Источник: Facebook
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