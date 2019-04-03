Труп пропавшего без вести мужчины нашли на льду Невы

Санкт-Петербург, 3 апреля. Жители Петербурга сообщили в спецслужбы о трупе, который лежал на льдине в акватории Невы. Погибший оказался мужчиной, пропавшим без вести 21 декабря прошлого года.

Прохожие заметили тело 2 апреля около 15.00. Сотрудники МЧС вытащили труп на гранитный спуск набережной, расположенный напротив дома №60 по 1-й линии Васильевского острова. Тело уже находилось в стадии разложения. При погибшем обнаружили водительское удостоверение, кошелек с деньгами и банковскими картами, мобильный телефон и ключи от автомобиля. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления деталей произошедшего, сообщают «Невские Новости».

Ранее в Петербурге выловили труп женщины из канала Грибоедова. Погибшая упала в воду с моста, расположенного возле дома №119.