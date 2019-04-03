Петербурженка пропала без вести на границе с Украиной

Санкт-Петербург, 3 апреля. Жительница Петербурга пропала без вести после того, как ее сняли с поезда на границе с Украиной. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Вчера около 12.30 в одну из дежурных частей Ленинградской области поступило заявление о пропаже петербурженки 1962 года рождения. Женщина 30 марта выехала с Витебского вокзала на поезде, следующему по маршруту «Санкт-Петербург-Киев». Жительница Северной столицы должна была добраться до станции Сумы, однако в назначенное время не прибыла в пункт назначения. Ранее пропавшая сообщила по телефону, что ее сняли с поезда на границе с Украиной. После этого женщина перестала отвечать на звонки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли пропавшую без вести школьницу из Воронежа. 16-летнюю старшеклассницу искали 3,5 месяца.