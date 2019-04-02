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Беглов рассказал подробности об инциденте в Академии Можайского

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Беглов рассказал подробности об инциденте в Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» подробности о своей поездке в Военно-космическую академию имени Можайского, где 2 апреля произошел взрыв неустановленного устройства.

Взрыв в академии произошел днем 2 апреля. В СК РФ классифицировали инцидент как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, возбуждено уголовное дело.

«Ранены четыре человека. Все курсанты и личный состав были эвакуированы, начальник училища и все службы сработали быстро по инструкции», — написал Беглов.

Он добавил, что на месте работает следственная группа. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места происшествия.

Автор: Ирина Селезнева
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