Беглов назвал важным диалог петербургских властей и горожан

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании Совета по стратегическому планированию и проектам развития заявил, что власти строят новую политику взаимодействия с горожанами.

Для властей Петербурга важна открытость и прозрачность, именно поэтому так важен диалог с петербуржцами, сказал Беглов. Стратегия развития города должна обсуждаться не в кулуарах, а вместе с ее жителями.

Он поставил задачу улучшить сферу здравоохранения в Петербурге и разработать программу развития транспорта, пишут «Невские новости». Как считает политолог Юрий Светов, программу по созданию комфортной городской среды в Петербурге нужно планировать на 10 лет.

«В городе живет пять с половинной миллионов человек, очевидно, что потребности у горожан неодинаковые. Например, для центра города комфортная среда – это наличие зеленых насаждений, мест для прогулок», — сказал эксперт.

Но у жителей так называемых спальных районов совсем другие потребности. Для них необходимо создание социальной инфраструктуры, и власти должны это учитывать. Поэтому так важно изучить мнение жителей разных районов города, резюмировал Светов.