В ФСБ назвали причину хлопка в Институте микробиологии в Пушкине

Санкт-Петербург, 2 апреля. Неосторожные действия при проведении химического опыта стали причиной хлопка в Институте микробиологии в Пушкине, сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ФСБ не будут проводить проверку инцидента в НИИ на шоссе Подбельского, поскольку для этого нет оснований, добавили в ведомстве.

«В НИИ в Пушкине ничего такого — колба хлопнула, там опыты проводили. Просто неосторожное обращение при проведении опытов», — сказал собеседник агентства ТАСС.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что причиной хлопка стала треснувшая от перепада температуры бутылка. Спасатели приехали на вызов о хлопке на территории института.

Выяснилось, что девушка поместила стеклянную емкость под струю холодной воды. Стекло лопнуло, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь прямо на месте.

Ряд СМИ назвали инцидент «взрывом». Корреспондент Федерального агентства новостей уточнил информацию в научном институте. Собеседник из НИИ пояснил, что речь идет о бытовом происшествии.

Ситуация полностью под контролем. В Петербурге в этот же день произошел еще один взрыв — на территории Военно-космической академии имени Можайского. Взорвалось неустановленное устройство, пострадали четыре человека.

На место происшествия приезжал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что все оперативные службы сработали быстро.