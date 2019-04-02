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Беглов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию Петербурга

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Беглов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию Петербурга

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 2 апреля принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию. На встрече обсуждалась программа «Формирование комфортной городской среды».

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что на данный проект город выделяет 2,5 миллиарда рублей. Речь идет о создании необходимых условий для комфортной жизни петербуржцев.

В 2019 году планируется сформировать программу по развитию городского транспорта и соответствующей инфраструктуры. Необходимо установить удобные остановочные комплексы и обеспечить возможность оплаты проезда по картам.

Также петербургские власти планируют увеличить число велосипедных маршрутов и оборудовать спортивные площадки, решить вопросы освещения в новых микрорайонах, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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