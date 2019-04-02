Новые футбольные ворота установили в Ломоносове по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 2 апреля. Во дворе дома на улице Александровской в Ломоносове установили новые футбольные ворота по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Юные футболисты несколько дней назад обратилась к Беглову с просьбой помочь с ремонтном спортивной площадки. Они попросили поставить новые ворота и сделать искусственное покрытие футбольного поля.

Врио губернатора обещал помочь воспитанникам спортивной школы Петродворцового района. После установки ворот спортсмены начали играть в футбол, пишут «Невские новости». Искусственное поле и беговые дорожки здесь появятся позже.