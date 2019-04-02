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Беглов отметил работу оперативных служб после инцидента в Академии Можайского

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Беглов отметил работу оперативных служб после инцидента в Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал недавний инцидент в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, где во вторник прогремел взрыв.

«Произошел подрыв неустановленного устройства, три человека ранено, один человек легко ранен, работают соответствующие структуры. Курсанты и личный состав эвакуированы. Самое главное, что хорошо сработали все оперативные службы и начальник училища», — приводит слова чиновника портал «Невские новости».

Ранее сообщалось о взрыве на территории учебного заведения. В результате происшествия пострадали три человека. Информации о погибших нет. СМИ сообщали о том, что сотрудники правоохранительных органов нашли в академии две мины, однако позже источник ФАН опроверг слухи о втором взрывном устройстве.  

 

Автор: Антон Соколов
Источник: Невские новости
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