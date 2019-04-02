Беглов рассказал, как улучшат сферу здравоохранения в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая в программе «Губернаторский эфир» на радио «Россия», рассказал, что городская сфера здравоохранения будет улучшена в ближайшее время.

Беглов ранее обсудил проблемы в медицине с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Пока развитие инфраструктуры отстает от темпов роста населения.

Не хватает поликлиник, местные жители вынуждены ждать необходимых профилактических процедур. Следует закупить новое оборудование и провести инвентаризацию имеющегося.

Беглов отметил, что современное оборудование будет поступать в больницы районов Петербурга уже в этом году. Также реализуется проект «бережливая поликлиника».

Новая поликлиника появится в Приморском районе, в Пушкинском районе откроют отделении онкологии и новые станции скорой помощи. В самые коротки сроки отремонтируют 25 городских поликлиник. Беглов в очередной раз заявил, что петербуржцы должны получать медицинскую помощь рядом с домом, пишут «Невские новости».