Все фигуранты дела о теракте в метро Петербурга не признали вину



Санкт-Петербург, 2 апреля. Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов не признал вину на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Ленинградском окружном военном суде проходит заседание по делу о взрыве в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года. На скамье подсудимых 11 фигурантов, 10 из них мужчины и одна женщина.

На заседании также находятся десять потерпевших и один представитель потерпевшего.

Все они — выходцы из Киргизии и Узбекистана, два человека имеют гражданство России. Все одиннадцать фигурантов не признали вину, их обвинили в участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, теракте.

«Категорически не согласен с обвинением», — сказал предполагаемый организатор теракта Азимов.

Напомним, что взрыв в метро Петербурга унес жизни 16 человек, в том числе террориста-смертника, который активировал бомбу.