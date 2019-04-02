ФАН публикует новое видео после взрыва в Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. Федеральное агентство новостей публикует новое видео из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге, где во вторник прогремел взрыв.

На кадрах можно заметить уезжающую пожарную машину, присутствующих на месте полицейских, курсантов и спасателей МЧС. Судя по видео, никакой паники в Академии Можайского нет.

Ранее сообщалось о взрыве на территории учебного заведения. В результате происшествия пострадали четыре человека. Информации о погибших нет. СМИ сообщали о том, что сотрудники правоохранительных органов нашли в академии две мины, однако позже источник ФАН опроверг слухи о втором взрывном устройстве. На место уже прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.