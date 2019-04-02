Генсек Всемирной исламской лиги поделился с Бегловым впечатлениями о России

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял в Смольном Генсекретаря Всемирной исламской лиги Мухаммада Бен Абделькерима Аль-Иса. На встрече обсуждалось сотрудничество Петербурга и Эр-Рияда.

Гость из Саудовской Аравии поблагодарил Беглова за теплый прием и отметил, что Россия является открытой страной.

«Мы раньше думали, что Россия замкнута. Но, приехав сюда, видим, что это открытая страна», — сказал Мухаммад Бен Абделькерим Аль-Иса, его цитируют «Невские новости».

Он побывал в петербургской кафедральной мечети и провел лекцию в СПбГУ, чем остался очень доволен. Мухаммад Аль-Иса призвал организовывать крупные международные мероприятия в Петербурге, на которые могла бы приезжать делегация из Саудовской Аравии.

По его мнению, Петербург — это город с особой цивилизацией, поэтому Всемирная исламская лига заинтересована в укреплении сотрудничества. Александр Беглов согласился с гостем, что развитие отношений имеет важное значение для России и Саудовской Аравии.