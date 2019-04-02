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Стало известно, когда завершится реконструкция съезда с КАД на Дачный проспект

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Стало известно, когда завершится реконструкция съезда с КАД на Дачный проспект

Санкт-Петербург, 2 апреля. Глава администрации Кировского района Петербурга Сергей Иванов сообщил, что реконструкция участка КАД на съезде с автодороги на Дачный проспект завершится до конца 2022 года.

Петербургские власти давно прорабатывают реконструкцию данного участка. Несмотря на то, что здесь установили знаки запрета остановки и стоянки в сторону проспекта Ветеранов, проблема пробок осталась.

На данном перекрестке оптимизировали работу светофоров, сейчас в течение суток светофоры меняют режим работы в соответствии с движением транспорта на КАД. По словам Иванова, КРТИ разрабатывает проектно-сметную документацию.

В 2019 году ее передадут на экспертизу, затем реконструкцию участка включат в адресную программу ремонта дорожной сети, пишет «Петербургский дневник».

    Автор: Ирина Селезнева
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