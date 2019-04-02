Источник опроверг сообщения об обнаружении второй мины в Академии Можайского в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Источник Федерального агентства новостей опроверг информацию о том, что на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге нашли вторую мину.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на территории вуза нашли вторую мину.

Собеседник издания подчеркнул, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Он не подтвердил сообщения об обнаружении специалистами второй мины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во вторник днем прогремел взрыв в здании Академии имени Можайского. В результате случившегося пострадали четыре человека. Информации о погибших нет.