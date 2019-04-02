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В Институте микробиологии в Пушкине уточнили информацию о взрыве

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В Институте микробиологии в Пушкине уточнили информацию о взрыве

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Институте микробиологии в Пушкине сотрудница получила травмы после взрыва колбы в микроволновке, рассказали Федеральному агентству новостей о происшествии.

Инцидент произошел днем 2 апреля в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии». Женщина поранилась стеклом, ей сделали перевязку прямо на месте.

Госпитализация сотрудницы не проводилась. Собеседник ФАН негативно отозвался о том, что СМИ назвали бытовой инцидент «взрывом». Ситуация полностью под контролем.

Автор: Сергей Петров
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