В Институте микробиологии в Пушкине уточнили информацию о взрыве

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Институте микробиологии в Пушкине сотрудница получила травмы после взрыва колбы в микроволновке, рассказали Федеральному агентству новостей о происшествии.

Инцидент произошел днем 2 апреля в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии». Женщина поранилась стеклом, ей сделали перевязку прямо на месте.

Госпитализация сотрудницы не проводилась. Собеседник ФАН негативно отозвался о том, что СМИ назвали бытовой инцидент «взрывом». Ситуация полностью под контролем.