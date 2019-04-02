Беглов назвал перспективным укрепление диалога с Саудовской Аравией

Санкт-Петербург, 2 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал перспективным укрепление диалога в инвестиционной сфере с Саудовской Аравией. Об этом он сказал на встрече с Генсеком Всемирной исламской лиги Мухаммадом Бен Абделькерим Аль-Иса.

Делегация Саудовской Аравии должна принимать участие в крупных российских форумах, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме, считает Беглов. Он также подчеркнул, что Петербург и Эр-Рияд могут сотрудничать в области событийного и культурного туризма.

Мухаммад Аль-Иса отметил высокое значение сотрудничества России и Саудовской Аравии в инвестиционной сфере.

«Между Владимиром Путиным и королем нашей страны хорошие отношения, это поможет диалогу», — прокомментировал гость, его цитируют «Невские новости».

Генсек Всемирной Исламской лиги также добавил, что под руководством Путина Россия, и Петербург в том числе, добилась многого. Это стало возможным благодаря большому человеческому потенциалу.

Напомним, что телефонные переговоры Путина с королем Салманом Аль Саудом состоялись в феврале, на них стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества, а также координацию на рынке нефти.