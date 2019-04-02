Десять фигурантов дела о теракте в петербургском метро не признали вину

Санкт-Петербург, 2 апреля. Десять из 11 обвиняемых по делу о взрыве в метро Петербурга в 2017 году не признали свою вину на выездном заседании Московского окружного военного суда, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Подсудимые не признали свою вину. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, теракте 3 апреля 2017 года, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. На слушании присутствуют пострадавшие и представители пострадавших. Правоохранители уведомили о заседании 40 человек.

«Мне хотелось бы узнать, на что жили эти люди в России? У них же дети, семьи. Чем они занималась?» — рассказала пострадавшая Наталья Кириллова.

По данным следствия, первая бомба была оставлена террористом-смертником на станции метро «Площадь Восстания». Правоохранительные органы обнаружили закладку до ее активации.

Вторую бомбу привел в действие Акбаржон Джалилов во время движения поезда. При взрыве погибли 16 человек, включая самого смертника. Правоохранители считают, что преступники готовили еще один теракт, в ходе задержания было найдено еще одно взрывное устройство.

Ранее Федеральное агентство сообщило, что адвокаты попросил суд дать им время, чтобы ознакомиться с материалами уголовное дела и согласовать с подсудимыми линию защиты. Суд частично удовлетворил ходатайство, заседание будет продолжено сегодня.