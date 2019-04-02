Водители стоят в огромной пробке на севере КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Водители второй день подряд стоят в пробке на севере Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Петербурге. Это подтверждается сервисом «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено из-за ведущихся на КАД дорожных работ между улицами Парашютной и Культуры. 1 апреля на трассе наблюдалась такая же ситуация. В этом районе автомобили стояли в 11-километровой пробке.

О ремонте дороге предупреждала заранее пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что 1 апреля в Петербурге стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города. Планируется, что коммунальщики очистят более 2,5 тысяч улиц.