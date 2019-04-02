Суд дал адвокатам время ознакомиться с материалами дела о теракте в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Ленинградском окружном военном суде на скамье подсудимых оказались 11 подозреваемых, выходцы из Киргизии и Узбекистана. Десять из них мужчины, одна женщина, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Часть подсудимых являются гражданами России, состоят в браке и имет от одного до трех детей. Только двое из 11 человек работали официально — один в ресторане быстрого питания по приготовлению суши и вок, второй — в такси. Уровень образования подсудимых — от шести до девяти классов школы.

Сторона защиты представила суду ходатайства, в которых указывается, что некоторые адвокаты не успели ознакомиться с материалами уголовного дела. Они попросили дать им время от одного дня до недели, чтобы согласовать линию защиты с подсудимыми. Суд частично удовлетворил ходатайство, слушание продолжится сегодня.

На заседании также присутствуют десять потерпевших и один представитель потерпевшего. О рассмотрении уголовного дела в окружном суде уведомили 40 человек. Также в судебном процессе принимают участие два переводчика для обвиняемых с узбекского и таджикского.

Напомним, что теракт в петербургском метро произошел около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, в том числе террорист, осуществивший взрыв.