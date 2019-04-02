Детеныша нерпы спасли на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 2 апреля. Детеныша балтийской нерпы спасли на берегу Финского залива и направили на реабилитацию, говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы на странице «ВКонтакте».

Нерпу подобрали прохожие в городе Сосновый бор, далее она попала в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Детеныш вырос до 10 килограммов, с таким весом ему не удастся выжить на берегу, считают специалисты.

По данным фонда, в Финском заливе осталось порядка сотни особей балтийской нерпы. Из них около 20 самок могли бы принести потомство. Зоозащитники подчеркивают, что каждая особь имеет высокую ценность для всего вида.

Ранее сообщалось, что под мостом в исторической части Петербурга проживает детеныш нерпы. Животное прижилось в этих условиях, и ему не мешает городской шум.