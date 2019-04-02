В Петербурге началось заседание по делу о теракте в метро

Санкт-Петербург, 2 апреля. В Ленинградском окружном военном суде проходит заседание по делу о взрыве в петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В прошлый раз заседание суда перенесли, поскольку не получилось доставить всех подозреваемых. Дело рассматривает Московский окружной военный суд на выездном заседании. В зал суда завели потерпевших.

Одиннадцать членов запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь Джихад» обвиняют в создании террористического сообщества, участии в нем, совершении теракта в петербургском метро, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Одна из подозреваемых заявила, что ее подставили.

Напомним, что теракт произошел около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» на синей ветке петербургского метрополитена. Погибли 16 человек, в том числе террорист, осуществивший взрыв.