Автобус Hyundai сбил мужчину в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 апреля. На улице Стартовая в Московском районе произошло ДТП с участием автобуса, который наехал на пешехода. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло около 09.00. Автобус Hyundai, которым управлял водитель 1981 года рождения, совершил наезд на 35-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавший получил тяжелые травмы, правоохранительные органы проводят проверку.