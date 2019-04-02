Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус Hyundai сбил мужчину в Московском районе Петербурга

40
0 Оставить комментарий

Автобус Hyundai сбил мужчину в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 апреля. На улице Стартовая в Московском районе произошло ДТП с участием автобуса, который наехал на пешехода. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло около 09.00. Автобус Hyundai, которым управлял водитель 1981 года рождения, совершил наезд на 35-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавший получил тяжелые травмы, правоохранительные органы проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров