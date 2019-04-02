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Жителю Ленобласти вынесли приговор по делу о хранении снарядов времен войны

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Жителю Ленобласти вынесли приговор по делу о хранении снарядов времен войны

Санкт-Петербург, 2 апреля. Жителя Тосненского района приговорили к штрафу и 3,5 годам лишения свободы за хранение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили Федеральному агентству новостей в прокуратуре Ленинградской области.

По данным ведомства, мужчина 1960 года рождения незаконно хранил у себя взрывные устройства. Он не предпринял необходимые меры по передаче снарядов правоохранительным органам.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

 

Автор: Ирина Селезнева
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