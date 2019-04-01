Бондаренко рассказал о старте весенней уборки Петербурга

Санкт-Петербург, 1 апреля. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал об апрельской уборке города. Ежедневно на улицы выходит около тысячи единиц спецтехники.

Коммунальщики не стали дожидаться устойчивых положительных температур и, ориентируясь на погоду, начали мыть улицы и тротуары. Бондаренко отметил, что каждый день техника выходит на 200 улиц. Ожидается, что уборку проведут в два этапа.

«Мы работаем, чтобы смыть видимый грязь и песок, а затем приступаем к более тщательной уборке», — рассказал вице-губернатор, его цитируют «Невские новости».

Планируется, что все работы будут завершены к 1 мая. Ранее на сайте городской администрации опубликовали график уборки районов. В городе приведут в порядок около 7 тысяч фасадов зданий и более 2,5 тысяч улиц.