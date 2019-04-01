Профессор Даянов оценил политику Беглова в отношении архитектуры Петербурга

Санкт-Петербург, 1 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства реставрацию исторических зданий. Он обратил внимание, что нужно сохранить первозданный облик объектов культурного наследия.

Профессор Международной Академии архитектуры Рафаэль Даянов положительно оценил позицию Беглова по восстановлению зданий. Эксперт добавил, что ценность Петербурга заключается в рядовой застройке, пишет Newinform.

При губернаторе Валентине Матвиенко действовала программа «Фасады города», напомнил Даянов. Внимание Беглова к городской архитектуре — это правильный подход, резюмировал он. Ранее сообщалось, что Беглов лично проинспективровал ход реставрации особняка Гаусвальда на Каменном острове.