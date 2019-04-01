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Власти Петербурга опубликовали график весенней уборки городских улиц

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Власти Петербурга опубликовали график весенней уборки городских улиц

Санкт-Петербург, 1 апреля. Весенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге. На официальном сайте администрации города опубликовали график большой мойки дорог.

График уборки улиц в каждом районе Петербурга появился на странице комитета по благоустройству. Здесь указывается дата, когда улица должна быть полностью убрана и отмыта.

Речь идет о комплексной уборке проезжей части, тротуара, поребриков, ограждений, урн и остановок. Из-за отрицательных температур в ночное время суток коммунальщики не смогут мыть улицы круглосуточно, но они максимально используют дневные часы.

Планируется, что к майским праздникам в Петербурге отмоют более 2,5 тысячи дорог. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил привести город в порядок к маю.

Автор: Ирина Селезнева
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