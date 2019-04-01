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Пиковую нагрузку на границе РФ с Финляндией и Эстонией ожидают в конце апреля

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Пиковую нагрузку на границе РФ с Финляндией и Эстонией ожидают в конце апреля

Санкт-Петербург, 1 апреля. Почти 63 тысячи жителей Петербурга не могут покинуть Россию из-за долгов, рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За первые три месяца Выборгскую границу пересекли почти 600 тысяч россиян. Массовые турпотоки проходят и через аэропорт «Пулково». Высокий туристический сезон начинается в апреле, пиковую нагрузку на российской-финской и российско-эстонской границах ожидают, начиная с 30 апреля.

По словам врио начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Марины Евдокимовой, перед путешествием нужно проверить, нет ли неоплаченных долгов.

«Посмотрите на сайте ФССП. Если у вас нет такой возможности, то можно прийти в службу судебных приставов вместе с паспортом», — сообщила Евдокимова.

Она отметила, что после погашения задолженности придется подождать порядка десяти дней, пока службы удалят вашу фамилию из черного списка.

Автор: Денис Машкин
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