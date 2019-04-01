Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов поручил собирать предложения петербуржцев о развитии районов

30
0 Оставить комментарий

Беглов поручил собирать предложения петербуржцев о развитии районов

Санкт-Петербург, 1 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районов активно взаимодействовать с горожанами в рамках программы «Родной район». Об этом он сказал на заседании малого правительства в Смольном.

Петербургские власти должны придерживаться открытой политики в финансовых вопросах. Именно поэтому так важно учитывать мнение горожан при развитии районов.

«Работа по обновлению Петербурга будет продолжена», — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что все пожелания жителей города по благоустройству Петербурга должны быть учтены в ходе работы. Программа «Родной район» нацелена на создание современной комфортной среды для жизни. Петебуржцы могут подать свои предложения в офисах МФЦ или на сайте проекта.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров