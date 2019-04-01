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Беглов поручил привести Петербург в порядок к майским праздникам

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Беглов поручил привести Петербург в порядок к майским праздникам

Санкт-Петербург, 1 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил привести в порядок город к майским праздникам, об этом он сказал на заседании малого правительства в Смольном.

1 апреля в Петербурга стартовал традиционный месячник по уборке и благоустройству города. В середине месяца начнутся работы по ремонту дорог. 

В районах организовали рабочие группы, которые занимаются вопросами уборки территорий.

«Нужно отмыть город полностью, не только центр Петербурга», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Врио губернатора отметил, что нужно уделить внимание устранению стихийных свалок. Ранее сообщалось, что в городе на Неве к маю отмоют более 2500 улиц, на дороги выведут около 1000 единиц спецтехники.

Автор: Ирина Селезнева
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