Беглов поручил привести Петербург в порядок к майским праздникам
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Санкт-Петербург, 1 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил привести в порядок город к майским праздникам, об этом он сказал на заседании малого правительства в Смольном.
1 апреля в Петербурга стартовал традиционный месячник по уборке и благоустройству города. В середине месяца начнутся работы по ремонту дорог.
В районах организовали рабочие группы, которые занимаются вопросами уборки территорий.
«Нужно отмыть город полностью, не только центр Петербурга», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».
Врио губернатора отметил, что нужно уделить внимание устранению стихийных свалок. Ранее сообщалось, что в городе на Неве к маю отмоют более 2500 улиц, на дороги выведут около 1000 единиц спецтехники.