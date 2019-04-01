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Беглов поручил подготовить программу реализации проекта «Родной район»

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Беглов поручил подготовить программу реализации проекта «Родной район»

Санкт-Петербург, 1 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства города в Смольном о реализации проекта «Родной район».

Александр Беглов заявил, что власти каждого района Петербурга должны подготовить конкретную программу развития на 2-3 года. Среди районов объявили конкурс, победитель которого получит дополнительные средства на развитие.

Беглов подчеркнул, что горожане имеют равные права на комфортную среду вне зависимости от их места жительства. Петербуржцы могут предложить свои идеи в МФЦ или на специальном сайте.

Проект «Родной район» направлен на развитие городских территорий до 2021 года. Он реализуется в рамках стратегии обновления Петербурга, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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