Генпрокуратура РФ проверит поддельное молоко в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Депутат Госдумы России Михаил Романов потребовал проверить несоответствующее ГОСТу молоко семи торговых марок, которое активисты обнаружили на полках петербургских магазинов.

Запросы направлены Генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Активисты «Общественного контроля» направили образцы молока в лабораторию, чтобы проверить пробы по показателям массовой доли белка и жиров.

Выяснилось, что они не соответствуют нормам, следовательно, продукт не является молоком. Поддельное молоко было произведено в Ивановской и Московской областях. Романов хочет, чтобы в торговых сетях запретили продавать фальсификат, пишет «Петербургский дневник».