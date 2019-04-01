Городской суд Петербурга обязал принять иск о бездействии комитета по благоустройству

Санкт-Петербург, 1 апреля. Петербургский городской суд отменил решение Калининского районного суда, который не принял иск двух петербуржцев о неудовлетворительном содержании города в зимний период.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, иск был подан к комитету по благоустройству и администрациям Выборгского и Калининского районов. После решения Петербургского городского суда дело вернут в районный суд.

25 марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу жилижного комитета Валерия Шияна из-за многочисленных нарушений по обеспечению уборки внутриквартальных территорий, а также за некачественный ремонт фасадов зданий.

В Центре комплексного благоустройства сменился руководитель. Одной из задач Центра являлось техническое обеспечение Комитета по благоустройству. Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» считают, что все нарушения должны быть доведены до правоохранителей.