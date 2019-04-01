Весенний месячник по уборке и благоустройству стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. В Петербурге 1 апреля официально стартовал ежегодный месячник по уборке и благоустройству территории. Об этом сообщили в пресс-службе профильного городского комитета.

Коммунальщики готовят город к приходу весны. Полномасштабная мойка улиц намечена на вторую половину апреля. А пока рабочие займутся уборкой мусора, приведут в порядок достопримечательности, включая памятники и мемориалы.

По данным комитета по благоустройству, 2528 улиц города полностью очистят к маю. В уборке задействуют 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 самосвалов, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что аналогичный весенний месячник стартовал в Москве.