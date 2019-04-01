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В Петербурге в начале апреля разведут девять мостов

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В Петербурге в начале апреля разведут девять мостов

Санкт-Петербург, 1 апреля. В ночь на 2 апреля в Петербурге проведут технологические разводки мостов Володарского, Троицкого, Александра Невского, собщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

В ночь на 3 апреля разведут Володарский, Большеохотинский, Троицкий и Биржевой мосты. 4 и 5 апреля будет произведена разводка девяти мостов. Расписание можно посмотреть на сайте «Мостотреста».

Водителей и пешеходов попросили учитывать изменения и планировать свой маршрут заранее. В сообщении указывается, что разводка носит профилактический характер, рабочие проверяют готовность мостов к навигационному периоду.

Автор: Ирина Селезнева
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