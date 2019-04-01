Активисты движения «Петербург – город перемен!» рассказали об акции «Подари дом птицам»

Санкт-Петербург, 1 апреля. Активисты общественного движения «Петербург – город перемен!» провели уличную акцию по оформлению скворечников «Подари дом птицам!», сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе движения.

В акции у станции метро «Василеостровская» приняли участие около тысячи петербуржцев. Гостей праздника развлекали клоуны, аниматоры. Художники наносили детям аквагрим и угощали чаем и сладкой ватой.

«Это настоящий праздник! Столько счастливых детских глаз!» — заявил участник акции Арчил Костаношвили.

По словам активистки Анны Никифоровой, воскресенье она хотела провести с пользой. И поэтому девушка решила поучаствовать в росписи домиков для птиц.

«Я потратила свою энергию, но получила взамен гораздо больше!» — призналась Анна.

Петербуржец Дмитрий Столяров рассказал, что узнал об акции случайно от своего тренера в подростроково-молодежном клубе «Ракета». Он позвал друзей, чтобы помочь с организацией праздника.

«Если вы хотите помочь городу и живущим в нем людям, то старайтесь чаще откликаться на призывы поучаствовать в подобных мероприятиях», — сказал он.

А сегодня волонтеры в 17.00 установят скворечники на пляже «Дубки» в городе Сестрорецке. В марте активисты движения приняли участие в поздравлении петербурженок с Международным женским днем. Около 150 волонтеров раздавали букеты тюльпанов на Дворцовой площади.