Суд Петербурга рассмотрит по существу резонансное дело Уткиной 8 апреля

Санкт-Петербург, 1 апреля. Петербургский суд рассмотрит по существу резонансное дело матери двоих детей Олеси Уткиной 8 апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Страдающая глухотой женщина лишилась детей после заявления соседей, которые считают, что Уткина не справляется со своими обязанностями. В Выборгском районном суде состоялось слушание по делу об опеке.

Уткина привлекалась дважды к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным поликлиники, дети наблюдались у врачей нерегулярно.

Женщина не работала с 2011 года, живет на пособия и пенсию по инвалидности, ей помогает мама. В графе «отцовство» в свидетельствах о рождении детей стоит прочерк, алименты не получает.

Сейчас дети живут с бабушкой, Уткина посещает их каждый день. Прокурор уточнил, что в распоряжении суда находятся две справки: о постановке на учет в наркодиспансер и об алкозависимости второй степени в активной фазе.

Защита Уткиной просит забрать детей из-под опеки бабушки и передать матери, а также разрешить проживать в квартире в Невском районе. Суд назначил рассмотрение дела по существу 8 апреля в 11.30.