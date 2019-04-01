Часть магазинов «Полушка», «Лайм» и «Всенародный» закроют в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Холдинг «Продовольственная биржа» закроет около 30 магазинов сетей «Полушка», «Лайм», «Всенародный» в Петербурге, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, площадки перейдут к другим ритейлерам. Часть магазинов получит X5 Retail Group, владеющая «Пятерочкой» и еще двумя известными торговыми сетями.

Сделку могут осуществить в апреле. Отмечается, что торговые точки не пользовались популярностью у петербуржцев.

Ранее сообщалось, что магазинах «Пятерочка» появились новые кассы самообслуживания, говорящие на трех языках. Ритейлер X5 Retail Group сохранил скидки для пенсионеров по действующим возрастным категориям.